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Gümüşhacıköy'de Öğrencilerden Kızılay'a Kan Bağışı

Gümüşhacıköy'de Öğrencilerden Kızılay'a Kan Bağışı
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Gümüşhacıköy ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulunarak sosyal sorumluluk projelerine destek verdi. Yurt müdürü Murat Duzcu, öğrencilere teşekkür ederek bu tür projelere sürekli destek vereceklerini belirtti.

Gümüşhacıköy ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri ve yurt personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Amasya Kan Merkezi, öğrenci yurdunda kurduğu stantta kan bağışı kabul etti.

Yurt müdürü Murat Duzcu, yaptığı açıklamada, öğrencilere ve Kızılay'a teşekkür etti.

Kan bağışında yüksek sayıya ulaşmak için Kızılay ile birlikte çalışmalarına devam edeceğini anlatan Duzcu, "Sosyal sorumluluk kapsamında yurtlarımızda bu projelere her zaman destek veriyoruz. Öğrencileri kampanyaya davet ediyorum. Her yıl bu çalışmayı tekrarlayacağız." dedi.

Kan merkezinde görevli Dr. Ayhan Şahin de 45 ünite kan toplandığını dile getirerek, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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