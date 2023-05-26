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Gümüşhacıköy'de muhtarlar toplantısı yapıldı

Gümüşhacıköy'de muhtarlar toplantısı yapıldı

Güncel Haberler

Gümüşhacıköy ilçesinde mayıs ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Gümüşhacıköy ilçesinde mayıs ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz'ün başkanlığında İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen toplantıda yağışlar ile seçim süreci değerlendirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, seçim günü silah taşıma yetkisinin sadece kolluk kuvvetlerinde olduğunu hatırlatarak, seçim gecesi yaşanacak sevinç gösterilerinde silah atılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Toplantıya Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kurtcu, muhtarlar ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel

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