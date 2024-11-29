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Gümüşhacıköy'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Gümüşhacıköy'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi
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Gümüşhacıköy'de Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında yapılan toplantıda, 2023 yılı yatırımları ve 2025 yatırım planları değerlendirildi. Güneş, vatandaşların kış şartlarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Gümüşhacıköy'de kasım ayı muhtarlar toplantısı Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında gerçekleştirildi.

Bu yılın yatırımları ve 2025 yılı yatırım planlarının değerlendirildiği toplantıda Güneş, Gümüşhacıköy'ün kalkınması için yapılan çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdi.

Güneş, "Kış mevsiminde yaylalarda hayvancılık yapan vatandaşlarımızın, hayvanlarının sağlığı ve güvenliği için yayladan inmelerini önemsiyoruz. Yaylalarda kar yağışı, tipi ve don olayları yaşanabileceği için vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz." dedi.

Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Güneş, talepleri ilgili kurumlara ileteceğini söyledi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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