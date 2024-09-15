Gümüşhacıköy'de Motosiklet Denetimleri: 6 Sürücüye Ceza

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, plakasız ve sürücü belgesiz motosiklet kullanan, kask takmayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde 16 motosiklet sürücüsü kontrol edildi, 6 motosiklet sürücüsüne toplam 54 bin 794 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücü ve yolculara motosikletin güvenli kullanımı hakkında da bilgilendirmede bulunan trafik ekiplerinin denetim ve kontrollerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.