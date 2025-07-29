Gümüşhacıköy'de Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarına Çadır Kur'an Kursu Açıldı

Gümüşhacıköy'de Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarına Çadır Kur'an Kursu Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik açılan 'Çadır Kur'an Kursu' ile yaklaşık 60 çocuk dini ve ahlaki eğitim alıyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik "Çadır Kur'an Kursu" açıldı.

İlçe Müftülüğünce düzenlenen kursta, farklı illerden çalışmak için Gümüşhacıköy'e gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriliyor.

Kursa katılan yaklaşık 60 çocuk, Müftülük personeli tarafından hazırlanan program çerçevesinde eğitim görüyor.

İlçe Müftüsü Adem Verim, çocukların dini ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, "Kur'an kursu öğreticilerimizle, çadırlarda kalan çocuklarımıza ulaşarak onlara hem Kur'an-ı Kerim hem de temel dini bilgiler eğitimi veriyoruz. Çocuklarımızın manevi değerlerle büyümesi bizim için çok önemli." dedi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor

ÖTV indirimi bazı modellere yaradı! İşte fiyatı düşen markalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumurtalarda yeni dönem: Artık bu şekilde satılacak

Yumurtalarda yeni dönem: Artık bu şekilde satılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.