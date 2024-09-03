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Gümüşhacıköy'de Metruk Ahşap Evde Yangın

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Kabriyel Özbal'a ait metruk ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde metruk ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çay Mahallesi Mirza Sokak'ta Kabriyel Özbal'a ait metruk haldeki ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Gümüşhacıköy İtfaiye Güncel amasya Yaşam Olay

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