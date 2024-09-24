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Gümüşhacıköy'de Liselilere Trafik Bilgilendirmesi Yapıldı

Gümüşhacıköy'de Liselilere Trafik Bilgilendirmesi Yapıldı
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Gümüşhacıköy ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından liselerde trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere okul servislerine iniş-biniş kuralları ve bisiklet kullanımı hakkında bilgi verildi.

Gümüşhacıköy ilçesinde liselerde trafik bilgilendirmesi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, öğrencilere okul servislerine iniş ve biniş kuralları, bisiklet kullanırken dikkat edilecekler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Ayrıca sürücü belgesi bulunmayanların motosiklet kullanmaları gerektiği vurgulandı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, trafik güvenliği bilincinin erken çağda kazandırılmasının önemine işaret ederek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin trafik kurallarına uymaları, hem kendi güvenlikleri hem de toplum sağlığı için elzemdir. Öğrencilerimize bu bilinci aşılamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel

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