Gümüşhacıköy'de Kenevir Hasat Programı Düzenlendi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde S.S. Gümüşhacıköy İp Sicim Küçük Sanat Kooperatifi tarafından kenevir hasat programı düzenlendi.

S.S. Gümüşhacıköy İp Sicim Urgan Küçük Sanat Kooperatifi Başkanı Ümit Yetişir, gazetecilere, ilçede kenevir üretimine önem verildiğini söyledi.

Bu yıl 55 dekarlık alanda yapacakları hasadı 3-4 günde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Yetişir, "Kullanılan tohum, Gümüşhacıköy'e özgü 40 yıl önce saklanan bir ata tohumudur. Bu tohumun lifi daha yumuşak ve kaliteli." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç ise Gümüşhacıköy'ün kenevir tohumu üretimi konusunda köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de 1980'li yıllara pek çok yerde kenevir üretimi yapıldığını anlatan Aytaç, "İzmir, Kastamonu, Samsun gibi illerin çiftçileri, kaliteli tohum için genellikle Gümüşhacıköy'e gelirlerdi. Çünkü ilçenin iklim ve toprak koşulları, kenevir tohumu üretimine son derece uygun. Gümüşhacıköy kenevirinin genetik yapısı, sağlam elyaf ve uzun bitki özelliği taşıyor. Bu özelliğiyle tohumlar, geçmişte İtalya gibi ülkelere bile ihraç edilmiştir." diye konuştu.

Hasat programına Gümüşhacıköy Belediye Başkan Vekili Evren Aksoy, Tarım ve Orman İl Müdürü Gürol Çetin, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Celal Eker, Gümüşhacıköy Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ali Koca, OKA Amasya İl Koordinatörü Erdin Güden, Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak ile çiftçiler katıldı.