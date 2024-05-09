Gümüşhacıköy İlçesinde Öğrenciler Trafik Güvenliği İçin Etkinlik Düzenledi
Gümüşhacıköy ilçesinde, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla Şehit Ümit Çoban İlkokulu öğrencileri tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler, polis eşliğinde sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı ve güvenli geçiş sağlamak için trafiği durdurdu.
Gümüşhacıköy ilçesinde, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Şehit Ümit Çoban İlkokulu öğrencileri Hamza Kerem Özbey ve Irmak Ada Çakmak, hafta kapsamında ilçe girişinde polis uygulama noktasında ve okul önünde trafik uygulaması yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardılar.
Öğrenciler, polis eşliğinde durdurdukları sürücülere emniyet kemeri takmaları, hız limitlerine uymaları ve seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmamaları konusunda uyarıda bulundular. Sürücüleri biraz dinlenmeleri için çay içmeye davet ederek sürücüler ile sohbet ettiler.
Daha sonra okul önüne geçen öğrenciler, trafiği durdurarak arkadaşlarının karşıdan karşıya güvenli geçişini sağladılar.