Gümüşhacıköy İlçesinde Öğrenciler Trafik Güvenliği İçin Etkinlik Düzenledi

Gümüşhacıköy ilçesinde, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şehit Ümit Çoban İlkokulu öğrencileri Hamza Kerem Özbey ve Irmak Ada Çakmak, hafta kapsamında ilçe girişinde polis uygulama noktasında ve okul önünde trafik uygulaması yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardılar.

Öğrenciler, polis eşliğinde durdurdukları sürücülere emniyet kemeri takmaları, hız limitlerine uymaları ve seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmamaları konusunda uyarıda bulundular. Sürücüleri biraz dinlenmeleri için çay içmeye davet ederek sürücüler ile sohbet ettiler.

Daha sonra okul önüne geçen öğrenciler, trafiği durdurarak arkadaşlarının karşıdan karşıya güvenli geçişini sağladılar.