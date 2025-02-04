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Gümüşhacıköy'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

Gümüşhacıköy'de Kar Yağışı Etkili Oluyor
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreyi buldu. D-100 kara yolunda karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmaları sürerken, polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar etkili oluyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 15 santimetreye yaklaştı.

D-100 kara yolunda ise karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İlçe Özel İdare Müdürü Elif Baloğlu, ilçede kar nedeniyle bazı köy yollarında sıkıntı olduğunu, yolların kapanmaması için ekiplerin çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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