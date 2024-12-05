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Gümüşhacıköy'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Gümüşhacıköy'de Kar Yağışı Etkili Oldu
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde bu rakam 20 santimetreyi buldu. İlçe Özel İdare Müdürü, bazı köy yollarında sıkıntılar yaşandığını ve yolların açık tutulması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 20 santimetreye yaklaştı.

İlçe Özel İdare Müdürü Elif Baloğlu, ilçede kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarında sıkıntı olduğunu, yolların kapanmaması için ekiplerin çalışma başlattığını belirtti.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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