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Gümüşhacıköy'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Gümüşhacıköy'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
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Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında, öğretmenler ve velilerin katılımıyla büyük bir duyarlılık gösterildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, kampanyanın önemine dikkat çekti.

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kemalpaşa İlkokulu'nda düzenlenen kampanyaya katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, kan bağışının önemine dikkati çekerek, "İnsan hayatını kurtarmak adına böyle anlamlı bir kampanyada yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Öğretmenlerimizin ve velilerimizin duyarlılığı bizleri çok mutlu etti." dedi.

Türk Kızılay Amasya Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Ayhan Şahin ise kan bağışına her zaman ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Kan bağışı, hastaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için hayati önem taşıyor. Bu kampanyaya katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kemalpaşa İlkokulu Müdürü ve öğretmenler de kan bağışının önemini vurgulayarak, kampanyaya katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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