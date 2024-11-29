Gümüşhacıköy'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kemalpaşa İlkokulu'nda düzenlenen kampanyaya katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, kan bağışının önemine dikkati çekerek, "İnsan hayatını kurtarmak adına böyle anlamlı bir kampanyada yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Öğretmenlerimizin ve velilerimizin duyarlılığı bizleri çok mutlu etti." dedi.

Türk Kızılay Amasya Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Ayhan Şahin ise kan bağışına her zaman ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Kan bağışı, hastaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için hayati önem taşıyor. Bu kampanyaya katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kemalpaşa İlkokulu Müdürü ve öğretmenler de kan bağışının önemini vurgulayarak, kampanyaya katılanlara teşekkür etti.