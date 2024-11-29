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Gümüşhacıköy'de İnşaata Düşen Köpek Kurtarıldı

Gümüşhacıköy'de İnşaata Düşen Köpek Kurtarıldı
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki bir inşaat alanında oluşan boşluğa düşen köpek, vatandaşların ihbarıyla belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, köpeği serbest bıraktı ve inşaat yetkililerine önlem almaları gerektiğini bildirdi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir inşaata düşen köpek kurtarıldı.

Artıkabat Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde inşaat sırasında oluşan boşluğa düşen köpeği gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Gümüşhacıköy Belediyesi Hayvan Barınağı ve itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu köpeği çıkardı.

Daha sonra köpeği serbest bırakan ekipler, inşaat yetkililerinden de gerekli önlemleri almalarını istedi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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