Gümüşhacıköy'de İlköğretim Haftası kutlandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Şehit Ümit Çoban İlkokulu ve Ortaokulu çok amaçlı salonunda devam etti.

Okul müdürü Burak Öğreten, burada yaptığı konuşmada, 265 öğrenci, 20 öğretmen ve 16 şube ile eğitim öğretim verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin kendilerine en büyük emanet olduğunu vurgulayan Öğreten, "Sevgili öğrenciler; anne ve babalarınızın şefkatli kollarından, sizleri anne ve babalarınız kadar sevecek olan öğretmenlerinizin yüreğine hoş geldiniz." dedi.

Gümüşhacıköy Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ise 2023-2024 eğitim öğretim yılında, 345 eğitim çalışanı ve 2 bin 376 öğrenci ile başlamanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu törene Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, Emniyet Müdürü Bayram Delak, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.