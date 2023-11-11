Gümüşhacıköy'de İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Dağıtımı Başladı

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başlandı. İhtiyaç sahibi ailelere ikişer ton kömür yardımı yapılacak.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başlandı.

Gümüşhacıköy SYDV Müdürü Fatih Bayram, AA muhabirine, ilçede ihtiyaçlı ailelere yönelik kömür dağıtımını kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere ikişer ton kömür yardımı yapılacağını belirten Bayram, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca ilçemiz köy ve merkezinde ikamet eden ve kömür yardımı talebinde bulunan ailelere dağıtım yapmaya başladık. Bu yıl ilçemizde 600 haneye toplam 1200 ton kömür dağıtılacak." dedi.