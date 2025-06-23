Gümüşhacıköy'de İdeal Kilo Projesi: 3 Bin Kişiye VKİ Ölçümü Yapıldı

Gümüşhacıköy'de İdeal Kilo Projesi: 3 Bin Kişiye VKİ Ölçümü Yapıldı
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Sağlık Bakanlığı'nın 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' projesi kapsamında Gümüşhacıköy'de yapılan çalışmalarda 3 bin 127 kişinin vücut kitle endeksi ölçüldü. Bölge halkının ortalama VKİ değeri 29,5 olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından yürütülen çalışmalarda 3 bin 127 kişinin vücut kitle endeksi (VKİ) ölçümü yapıldı.

Yapılan ölçümlerde, bölge halkının ortalama VKİ değerinin 29,5 (fazla kilolu) olarak belirlendiği açıklandı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Gümüşhacıköy TSM Müdürü Dr. Serhat Bayburt, sağlıklı yaşam ve obeziteyle mücadele kapsamında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bayburt, "Vatandaşlarımızın ideal kilo ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesi için eğitimler ve taramalar sürüyor. Amacımız, toplumumuzu hareketli yaşama teşvik ederek kronik hastalıkların önüne geçmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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