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Gümüşhacıköy'de Haşhaş Kapsülü Alımına Başlandı

Gümüşhacıköy'de Haşhaş Kapsülü Alımına Başlandı
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Gümüşhacıköy ilçesinde TMO tarafından haşhaş kapsülleri alımına başlandı. Ziraat Odası Başkanı, fiyatların düşük olması nedeniyle üreticilerin haşhaş ekiminden vazgeçebileceğini belirtti.

Gümüşhacıköy ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Havza Ajans Amirliği tarafından, üreticilerden haşhaş kapsülleri alımına başlandı.

Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, gazetecilere, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerindeki 60 köyde 394 üreticiden haşhaş kapsülü alımı yapıldığını söyledi.

Kilogram fiyatı 13 ila 13,5 lira arasında belirlenen haşhaşın üreticinin beklentilerini karşılamadığını ifade eden Çolak, "Geçen yıl 200 ton olan haşhaş kapsülü alım miktarı, bu yıl 140 tona düştü. Fiyatların düşük olması nedeniyle birçok üretici, önümüzdeki yıl haşhaş ekimi yapmaktan vazgeçti. Yetkililerin bu konuda üreticinin sesini duyması ve fiyatlarda düzenlemeye gitmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel

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