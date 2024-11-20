Gümüşhacıköy'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolu Keltepe mevkisinde, Güven B'nin (21) kullandığı 34 EVM 214 plakalı hafif ticari araç bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.