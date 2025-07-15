Gümüşhacıköy'de Güneş Çarpması Uyarısı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla güneş çarpmasına bağlı hastalıklara karşı uyarıda bulunuldu.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Serhat Bayburt, son günlerde ilçede sağlık merkezlerine yapılan başvurularda belirgin artış gözlemlendiğini söyledi.

Özellikle öğle saatlerinde açık alanda bulunan vatandaşların risk altında olduğuna dikkati çeken Bayburt, aileleri uyardı.

Özellikle çocukların sıcak havadan daha kolay etkilenebileceğine işaret eden Bayburt, "Özellikle öğle saatlerinde çocukların parklarda ve oyun alanlarında bulunmaları sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Güneş çarpmasına bağlı istifra ve ishal şikayetleriyle başvuran çocuk sayısında artış var." dedi.

Son günlerde artan vakaların içme suyuyla ilgili olmadığını belirten Bayburt, "Yapılan kontrollerde ilçemizdeki içme suyunda kirlilik tespit edilmedi. Ancak vatandaşlarımızın tükettiği meyve ve sebzeleri bol suyla yıkamaları, gıda hijyenine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Sıcak havada açık alanda çalışan vatandaşlara uyarıda bulunan Bayburt, "Arazide çalışanlar güneşin yoğun olduğu saatlerde doğrudan temas etmekten kaçınmalı, şapka takmalı ve bol su tüketmeli. Güneşten korunmak hem ısı çarpması hem de uzun vadeli cilt sağlığı açısından hayati öneme sahip." diye konuştu.