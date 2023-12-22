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Gümüşhacıköy'de Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması düzenlendi

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Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması Amasya il finali, Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleştirildi.

Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması Amasya il finali, Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Gümüşhacıköy Yeni Cami'de düzenlenen yarışmaya, Amasya ve ilçelerinden 7 öğrenci katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışmada birinciliği Suluova Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emirhan Demir, ikinciliği Amasya Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Beytullah Taha Satılmış, üçüncülüğü de Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Karakuş elde etti.

Gümüşhacıköy ilçe Müftüsü Adem Verim, yarışmaya katılan öğrencilerin güzel yerlere geleceğine inandığını söyledi. Yarışmacılardan her birinin gönüllerin birincisi olduğunun altını çizen Verim, öğrencileri tebrik etti.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Celalettin Kapusuz, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Civek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin'in de katıldığı program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Yarışmada birinci olan Emirhan Demir, aynı camide cuma namazı kıldırarak hutbe okudu.

Kaynak: AA / Güncel

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