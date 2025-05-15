Gümüşhacıköy'de Engelliler Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Gümüşhacıköy'de Engelliler Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Gümüşhacıköy'de özel eğitim öğrencileri ve velilerine yönelik bir etkinlik düzenlendi. Kaymakam Büşra Güneş, özel çocukların toplumdaki önemine dikkat çekti.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Gümüşhacıköy'de ilçesinde özel eğitim öğrencileri, velileri ve öğretmenlerine yönelik etkinlik düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, özel eğitim sınıfı bulunan okulların müdürlerinin organizasyonuyla gerçekleştirilen programda, öğrenciler mutlu oldu.

Kaymakam Büşra Güneş, yaptığı konuşmada, özel çocukların toplumdaki yerinin ve değerinin önemine vurgu yaparak, "Onların hayatlarına dokunmak, eğitim ve sosyal hayatta yanlarında olmak hepimizin sorumluluğudur." dedi.

Etkinlikte öğrencilerle ilgilenen Güneş, onlarla sohbet ederek hediyelerini takdim etti.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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