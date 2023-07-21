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Gümüşhacıköy'de Ekili Arazi Yangını

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında 4 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangının nedeni kuşların konmasıyla elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar olarak tahmin ediliyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ekili arazide çıkan yangın, zarara neden oldu.

Çay Mahallesi'nde buğday ekili arazide yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangına, kuşların konmasıyla elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların neden olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel

Gümüşhacıköy Amasya Güncel Haberler

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