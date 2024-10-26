Gümüşhacıköy'de Eğitici TÜBİTAK 4006 Eğitimleri Gerçekleşti

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan müdür yardımcıları ve öğretmenlere TÜBİTAK 4006 yürütücülük süreci eğitimi verildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kadir Tabik, Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen eğitimdeki konuşmasında, bu tarz etkinlikler sayesinde hem okullarda haraketlilik olduğunu hem de yetenekli öğrencilerin ortaya çıktığını söyledi.

Daha sonra eğitimcilere İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi yetkilileri tarafından eğitim verildi.