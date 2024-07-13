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Gümüşhacıköy'de Dolu Yağışı Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde dolu yağışının ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 430 çiftçinin 9 bin 102 dekar tarım arazisi zarar gördü. Toplamda 71 milyon 775 bin 460 lira hasar tespit edildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde dolu yağışının ardından yürütülen hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, dolu yağışının 430 çiftçinin 9 bin 102 dekar alanda ekili tarım arazilerine zarar verdiğini, 71 milyon 775 bin 460 lira hasar tespit edildiğini söyledi.

Alören, Balıklı, Beden, İmirler, Kırca, Konuktepe, Kuzalan, Sekü köyleri ve Artıkabat Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarının sona erdiğini belirten Çolak, dolu yağışından arpa, buğday, tritikale, yulaf, mısır, haşhaş, nohut, mercimek, fasulye, soğan, şekerpancarı, ceviz, elma, armut, ayva, üzüm, domates, tütün, yonca ve ayçiçeği gibi çeşitli tarım ürünlerinin zarar gördüğünü anlattı.

Çolak, hasar tespit çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin ilgili kurumlarla paylaşılacağı, çiftçilere gerekli desteğin sağlanması için girişimlerde bulunulacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Gümüşhacıköy Amasya Tarım Doğal Afet Ekonomi Güncel Haberler

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