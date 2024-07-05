Gümüşhacıköy'de Buğday Ekili Arazide Yangın Çıktı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan buğday ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 10 dönüm buğday ekili alanda zarar meydana geldi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın, zarara neden oldu.
???????Artıkabat Mahallesi'nde buğday ekili tarlada yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 dönüm buğday ekili alanda zarar oluştu.