Gümüşhacıköy'de 15 Temmuz kortej yürüyüşü yapıldı

Gümüşhacıköy'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılanlar, İlçe Müftülüğü önünde toplanarak taşıdıkları Türk bayrakları ve dövizlerle Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Yürüyüşe Kaymakam Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.