Gümüşhacıköy Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. Etkinliğe ilçe kaymakamı, belediye başkanı, jandarma komutanı ve polis merkezi amiri de katıldı. Aşure dağıtımıyla birlikte dayanışma ve paylaşma ruhu ön plana çıktı.

Gümüşhacıköy Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliğe, İlçe Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kurtcu, Gümüşhacıköy Polis Merkezi Amiri Şaban Sağlam ile vatandaşlar katıldı.

Özyol, aşurenin dayanışma ruhunu canlandırdığını dile getirerek, "Hoşgörü ayı olan muharrem ayında aşure dağıttık. Halkımız da çok yoğun ilgi gösterdi. Dayanışma ve paylaşma ruhunun ön plana çıktığı muharrem ayının barış ve hoşgörü getirmesini diliyorum." dedi.

Program Alevi dedesi Şafak Çoşkun'un duasının ardından vatandaşa aşure dağıtımıyla son buldu.