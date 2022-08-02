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Gümüşdere'de atık temizliği yapıldı

Gümüşdere'de atık temizliği yapıldı

Keçiören Belediyesi, Gümüşdere'de yürüttüğü çalışmayla dere tabanında yer alan atıkları temizledi.

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Keçiören Belediyesi, Gümüşdere'de yürüttüğü çalışmayla dere tabanında yer alan atıkları temizledi.

Keçiören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ilçe içinden geçen Gümüşdere'de temizlik çalışması yürütüldüğü, dere tabanında yer alan kum birikintileri, cam, plastik ve metal atıklarının iş makinalarıyla temizlediği bildirildi. Dereden çıkarılan atıkların temizlik personeli tarafından atık bertaraf merkezine götürüldüğü kaydedilen açıklamada, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Atatürk Botanik Bahçesi ve Gümüşdere'nin etrafında yer alan spor, yürüyüş ve bisiklet yollarında vatandaşa daha temiz bir ortamda spor yapma imkanı sunulduğu belirtildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, temiz ve sineksiz bir yaz için Keçiören'de yer alan dere yataklarının ve sulak alanların sık sık temizlendiğini ifade ederek haşere ilaçlama çalışmalarının da tüm mahallelerde devam ettiğini kaydetti.?

AA / Jamileh Ali Yousef - Güncel

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