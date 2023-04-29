Gümülcine'de Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi

Batı Trakya'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına kermes düzenlendi.

Gümülcine'de Bağlar Mahallesi'nde açılan kermeste soydaşların hazırladığı yiyecek, içecek ve ürünler, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere satışa çıkartıldı.

Çok sayıda soydaşın katıldığı kermes alanını, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu'nun yanı sıra Batı Trakya'daki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri de ziyaret etti.

Batı Trakya'da, başta Gümülcine ve İskeçe olmak üzere birçok köyde de soydaşlar tarafından yardım kermesleri organize edilmişti.