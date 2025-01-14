Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, 'Yılın Fotoğrafları' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkonsolos Ünal, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, 5 farklı kategorideki fotoğraflardan hazırlanan seçkiyi inceledi.

"Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek değerlendiren Ünal, "Özgür Suriye" kategorisinde Mustafa Bathiş'in "Özgürlük uçağı", Emin Sansar'ın "Yüzsüz" ve "Halk, bayrak, özgürlük" karelerine oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde", Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" ve Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan" adlı fotoğraflarını beğenen Ünal, "Spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Sevinçten havalandı", Samir Jordamovic'in "Gece atlayışı" ve Hakan Akgün'ün "Kartallar" adlı fotoğraflarını seçti.

Başkonsolos Ünal, "Haber" kategorisinde Yunus Türkyılmaz'ın "Ay ve uydusu", Mehmet Emin Mengüarslan'nın "Mavi vatan savunması" ve Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Son olarak "Günlük Hayat" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Ünal, oylarını Beytullah Eles'in "Halı motifi", Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" ve Özkan Bilgin'in "Milyonda bir" fotoğraflarından yana kullandı.

Ünal, fotoğrafçılığın tarihe tanıklık etmede önemli bir yeri olduğunu ve insan hikayelerini en etkili şekilde yansıttığını söyledi.

Ünal, "Geçmişle günümüz arasında bize köprü kuran, yoğun ve zor bir mesaiye sahip foto muhabirlerinin emeklerine saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.