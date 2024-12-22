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Gümrükte Uyuşturucu Operasyonu: 493 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gümrükte Uyuşturucu Operasyonu: 493 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Ticaret Bakanlığı, İpsala ve Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 493 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 118 kilogram esrar ve kokain ile 375 kilogram eroin yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 529 milyon Türk Lirası olduğu açıklandı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, İpsala Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda 118 kilogram esrar ve kokain, Esendere Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda ise 375 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 3 farklı operasyonla piyasa değeri yaklaşık 529 milyon Türk Lirası değerinde 493 kilogram uyuşturucunun yurda girişine engel oldu" denildi.

Ticaret Bakanlığı, gümrük kapılarında yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucularla ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. İpsala Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda, 118 kilogram esrar ve kokain, Esendere Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda ise 375 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otobüs ve otomobil cinsi iki araç mercek altına alındı.

Araçlar gümrüklü sahaya giriş işlemlerinin ardından x-ray tarama sistemine yönlendirildi. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerin yardımıyla detaylı arama gerçekleştirildi. Kontroller neticesinde, 137 paket içerisinde araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş skunk esrar ve kokain olmak üzere 118 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki ayrı operasyonda yakalanan uyuşturucunun 79 milyon Türk Lirası değerinde olduğu tespit edildi.

Ticaret Bakanlığına Gümrükler Muhafaza Ekipleri bir diğer operasyonunu Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdi. Gümrük Muhafaza Ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu 375 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan analiz ve hedefleme çalışmaları sonucunda Esendere Gümrük Kapısı'na gelen tir cinsi araç ekiplerce şüpheli değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucu x ray taramasına sevk edilen çimento yüklü tır aracında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Araçta yapılan detaylı aramada 450 milyon Türk Lirası değerinde 375 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmalar ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 3 farklı operasyonla piyasa değeri yaklaşık 529 milyon Türk Lirası değerinde 493 kilogram uyuşturucunun yurda girişine engel oldu."

Kaynak: ANKA / Güncel
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