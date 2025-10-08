Gümrükte Uyuşturucu Operasyonu: 1,3 Ton Madde Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Ağrı, Edirne ve Iğdır'da gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda 4 milyar 385 milyon Türk lirası değerinde yaklaşık 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar üzerinde detaylı aramalar yapıldı. Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1167 kilogram sıvı metamfetamin, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 114 kilogram esrar, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda 23 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 4 milyar 385 milyon Türk lirası değerinde yaklaşık 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarla ilgili Doğubayazıt, Edirne ve Aralık Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı.

Haber: ANKARA,