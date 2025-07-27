Gümrükte Büyük Kaçakçılık Operasyonu: 132 Peluş Oyuncak ve 19 Bin 919 Tuşlu Telefon Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 659 bin lira olan 132 peluş oyuncak ve piyasa değeri yaklaşık 122,2 milyon lira olan 19 bin 919 tuşlu telefon ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen risk analiz çalışmaları sonucu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen iki yolcu takibe alındı. Yolcuların 'gümrüğe tabi eşyam yok' anlamına gelen yeşil hattı kullanarak çıkış yapmaları üzerine yapılan detaylı aramada valizlerinde toplam 132 peluş oyuncak tespit edildi. İlgili oyuncakların, 'Labubu' adıyla bilinen ve dijital bir karakterden esinlenerek piyasaya sürülen türde olduğu belirlendi. Satışa uygunlukları halen Ticaret Bakanlığı tarafından incelemede olan ve piyasa değeri yaklaşık 659 bin Türk lirası olan oyuncaklara el konuldu.

Diğer operasyonda ise Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan transit taşıma rejimi kapsamında, Türkiye'ye giriş yapan bir TIR, Transit Refakat Belgesi ile Habur Gümrük Kapısı'na yönlendirildi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri tarafından araç, başlangıç noktasından itibaren takip altına alındı. Habur'da gerçekleştirilen detaylı arama sonucu beyan edilen 20 bin akıllı telefon yerine 19 bin 919 tuşlu telefon taşındığı tespit edildi. Beyan dışı olarak yurt içinde bırakılmak istenen bu kaçak eşyanın toplam değeri, yaklaşık 122 milyon 170 bin Türk Lirası olarak hesaplandı. Söz konusu eşyalara el konularak gerekli işlemler başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı, olaylara ilişkin soruşturma başlattı.