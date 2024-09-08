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Gümrüklerde 253 Taşıt Ele Geçirildi

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Ticaret Bakanlığı, son 3 ayda çalıntı veya usulsüz işlemlerle getirilen 253 taşıtın Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda çalıntı ve usulsüz kullanıma sunulmak üzere hazırlanan taşıtların bulunduğu belirlendi.

TİCARET Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından son 3 ayda çalıntı veya yurt dışından usulsüz işlemlerle getirilen 253 taşıtın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından ticari eşya kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında 79 ayrı araç yakalama operasyonu gerçekleştirildi. Gümrük sahalarına gelen taşıt ve yolculara yönelik gümrük tescil işlemleri sırasında, ekiplerin dikkatini çekerek şüpheli görülen kişilere yönelik inceleme başlatıldı. İncelemeler kapsamında söz konusu taşıtlardan bazılarının çalıntı, bazılarının ise Türkiye'de parçalanmak üzere şase ve plakası değiştirilerek usulsüz bir şekilde kullanıma sunulmak üzere hazırlandığı belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 253 taşıtı ele geçirdi.

Olaylarla ilgili soruşturmalara ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ticaret Bakanlığı Güvenlik Ekonomi Güncel Hukuk Suç

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