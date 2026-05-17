Gümrük Kriminal'den değişen suç tiplerine karşı 4 yeni bölüm

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelede suç ve suçlunun tespiti noktasında analiz kabiliyetini artırmak amacıyla 4 yeni bölümü faaliyete geçirdi.

Kaçakçılıkla mücadelede suç tiplerinin sürekli değişmesi ve delillerin farklılaşması üzerine Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü; altyapı, cihaz, ekipman ve uzman personel takviyesiyle kapasitesini genişletti. İnceleme bölümü ile analiz işlemlerinin yürütüldüğü laboratuvar bünyesinde; 'Parmak ve Avuç İzi İnceleme', 'El Yazısı, İmza ve Doküman İnceleme', 'Görüntü İnceleme' ve 'Veri İnceleme' adıyla 4 yeni teknik bölüm kuruldu.

'KİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER İNCELENECEK'

Yeni kurulan bölümlerin görev ve işlevlerine ilişkin bilgi veren Kriminal Laboratuvar Müdürü Kılınç Özdinç, Parmak ve Avuç İzi İnceleme Bölümü'nde suç mahallindeki bulguların kimyasal yöntemler ve dijital tarama sistemleriyle ortaya çıkarılacağını ifade etti. Özdinç, "Elde edilen bu izlerin suçla ilişkilendirilmesi veya kişilerin masumiyetlerinin kanıtlanması amacıyla Biyometrik Veri Yönetim Sistemleri (BVYS) üzerinden tarama işlemleri gerçekleştirilecek" dedi.

El Yazısı, İmza ve Doküman İnceleme Bölümü'nde ise şüpheli yazı ve imzaların karşılaştırmalı analizlerle kime ait olduğunun saptanacağını kaydeden Özdinç, "Pasaport, nüfus cüzdanı, çek, senet ve diploma gibi resmi veya özel belgeler üzerinde yapılan silinti, kazıntı, ekleme veya kimyasal değişiklikler incelenecek. Belgelerin aldatma özelliği olup olmadığı, mühür ve kaşelerin orijinalliği ile fotokopi ve yazıcı çıktılarının hangi cihazlardan alındığı teknik olarak belirlenecek" diye konuştu.

'BULANIK GÖRÜNTÜLER NETLEŞTİRİLECEK'

Görüntü İnceleme Bölümü'nün teknolojik imkanlarına ilişkin de Özdinç, düşük çözünürlüklü, karanlık veya parazitli görüntülerin dijital tekniklerle netleştirileceğini aktardı. Görüntüler üzerinde kurgu, ekleme veya çıkarma yapılıp yapılmadığının inceleneceğini belirten Özdinç, "Olay yerindeki bir şahıs görüntüsü, şüpheli şahıs fotoğraflarıyla biyometrik ve morfolojik açılardan karşılaştırılarak aynı kişi olup olmadığı belirlenecek. Ayrıca araçların tespiti ile silah, kesici alet gibi suç unsurlarının karakteristik özellikleri incelenecek" ifadelerini kullandı.

'SİLİNEN VERİLER VE SOSYAL MEDYA KAYITLARI KURTARILACAK'

Veri İnceleme Bölümü'nün dijital suçlarla mücadeledeki önemini vurgulayan Özdinç, "Formatlanmış, silinmiş veya hasar görmüş disklerden, hafıza kartlarından ve telefonlardan geçmişe dönük mesaj, fotoğraf ve rehber gibi veriler kurtarılacak. Akıllı telefonlardaki anlık mesajlaşma uygulamaları, sosyal medya yazışmaları, konum geçmişleri, internet tarayıcı geçmişi ve e-posta trafiği erişim kayıtları titizlikle analiz edilecek" dedi.

Yeni bölümlerin açılmasıyla Ticaret Bakanlığı'nın kaçakçılıkla mücadelesinde çok önemli bir aşama kaydedileceğini belirten Kılıç Özdinç, "Bakanlığımız Kriminal Laboratuvarı; suç ve suçlu ile mücadelede adli görevlerin ifası esnasında, adli bilimler konusunda bilim ve teknolojinin getirdiği tüm imkanları kullanacaktır. Bilimsel teknik ve usullerle suç ve suç delillerinin incelenmesini ve çözümlenmesini sağlamak suretiyle tüm kolluk birimlerinin, Cumhuriyet savcılıklarımızın ve mahkemelerimizin hizmetinde olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı