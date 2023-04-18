Gümrükleme Verimliliğini Artıran Xinjiang, Çin-Avrupa Yük Trenlerinin Ulaşım Süresini Kısaltıyor

Çin menşeli 110 adet "Dongfeng" marka otomobil taşıyan bir Çin-Avrupa yük treni Pazartesi günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Alashankou Limanı'ndan geçti.

Gümrük işlemlerinin hızlandırılmasıyla birlikte malların ulaşım süresi 1-2 gün kısalabilecek.

SES (Çince): LU HAİFEİ, Alashankou Tren İstasyonu'nda yardımcı mühendis:

"Demiryolu verileri ile gümrük verileri arasındaki bağlantıyı bilgi sistemi aracılığıyla fark ettik. Bu, belgelerin işlenmesi, gümrükleme ve araç değiştirme sürelerini kısaltmayı mümkün kılıyor. Bu arada Kazakistan'ın Dostık kentindeki tren istasyonuyla birlikte çalışarak Çin-Avrupa yük trenlerinin liman istasyonunda bekleme süresini daha da kısaltıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.

(XHTV)