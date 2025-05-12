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Gümrük Muhafaza Ekiplerinden Kaçakçılığa 16,5 Milyar Liralık Darbe

Gümrük Muhafaza Ekiplerinden Kaçakçılığa 16,5 Milyar Liralık Darbe
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2023 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirdikleri 2 bin 349 operasyonda 16,5 milyar liralık kaçak ticaret ve uyuşturucu kaçakçılığını engelledi. Operasyonlar sırasında 11,4 ton uyuşturucu, çok sayıda tütün mamülü ve lüks araç yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, bu yılın ilk 4 ayında düzenledikleri operasyonlarda 16,5 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu kaçakçılığını engelledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamının oluşmasına neden olarak ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını hedef alarak gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmiyor.

Ekiplerce, ocak-nisan döneminde gerçekleştirilen 2 bin 349 farklı operasyonda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 76 artışla 16,5 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu madde kaçakçılığı önlendi.

Operasyonlarda 11,4 ton uyuşturucu madde, 71 milyon 221 bin tütün, tütün mamulü ve içki, 28 milyon 476 bin tekstil malzemesi ve 17 milyon 936 bin çeşitli eşya başta olmak üzere canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden, tekstil ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza birimlerince, geçen ayki operasyonlar neticesinde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 231 artışla 3,9 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu madde kaçakçılığının da önüne geçildi.

Operasyonlarla 1,4 ton uyuşturucu madde, 13 milyon 810 bin tekstil malzemesi, 2 milyon 58 bin çeşitli eşya, 211 lüks araç başta olmak üzere muhtelif eşya kaçakçılığının önüne geçildi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
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