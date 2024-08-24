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Gümrük Muhafaza Ekipleri Çalıntı Araç ve Uyuşturucu Operasyonları Gerçekleştirdi

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TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin'de çalıntı araç ele geçirirken, İstanbul ve Edirne'de uyuşturucu madde ve elektronik sigara operasyonları düzenledi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin'de yaklaşık 56 milyon lira değerinde çalıntı araç ele geçirirken, İstanbul ve Edirne'deki iki ayrı operasyonda yaklaşık 700 kilogram uyuşturucu madde ve 30 bin 700 elektronik sigaraya el koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli operasyonlara imza attı. Bu kapsamda Mersin'de yapılan operasyonda, çok sayıda lüks aracın limana yakın bir lokasyonda bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleriyle birlikte yapılan incelemede, şase ve plakaları sorgulanan araçların 9'unun çalıntı olduğu belirlendi. Çalıntı lüks araçların yaklaşık 56 milyon lira değerinde olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MİT KOORDİNELİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Öte yandan İstanbul'da Gümrük Muhafaza ekipleri, yurda giriş yapan bir TIR'ı takibe aldı. TIR'daki eşyaların bir depoya boşaltılacağı bilgisine ulaşan ekipler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli şekilde geniş çaplı takip başlattı. Tespit edilen 2 adreste eş zamanlı yürütülen operasyonda, çok sayıda çuval içerisinde yaklaşık 700 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonda ise, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen şüpheli bir TIR mercek altına alındı. Gümrük Muhafaza görevlilerince detaylı kontrol ve aramaya tabi tutulan araçta yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 30 bin 700 elektronik sigara ele geçirildi. Her iki olayla ilgili olarak Küçükçekmece ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ticaret Bakanlığı İstanbul Edirne Mersin Politika Güncel Haberler

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