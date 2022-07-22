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Gümrük Müdürlüğü önünde TIR kuyruğu...

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gümrük Müdürlüğü önünde TIR kuyruğu...

ERENKÖY Gümrük Müdürlüğü'nde, yurt dışına çıkacak TIR'lar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

ERENKÖY Gümrük Müdürlüğü'nde, yurt dışına çıkacak TIR'lar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Gümrüğe girmek için bekleyen TIR'ların Çamlıca Gişelerinden itibaren oluşturduğu uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Ataşehir'de bulunan Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde, yurt dışına çıkacak TIR'ların gümrük kontrolleri sırasında yoğunluk oluştu. Gümrüğe girmek isteyen TIR'lar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Dudullu kavşağından Erenköy Gümrüğüne giden yolda bazı TIR sürücüleri, araçlarını park ederek üç şeridi kapattı. Çamlıca Gişelerinden itibaren başlayan yoğun TIR trafiği havadan görüntülendi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çamlıca Tragger Erenköy Güncel Haberler

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