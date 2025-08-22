Gümrük Kontrol'ün Yerli Uyarlaması 'Gümrük Muhafaza Türkiye' Başlıyor

DMAX'in en çok izlenen programlarından "Gümrük Kontrol"ün yerli uyarlaması "Gümrük Muhafaza Türkiye", 23 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

DMAX'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de gümrük kapılarındaki sıra dışı hikayeleri ele alacak program, 23 Eylül'den itibaren salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 20.00'de DMAX'te gösterilecek.

Ticaret Bakanlığından gerekli çekim izinleri alınarak hayata geçirilen program, kaçakçılığın engellenmesi amacıyla gümrük muhafaza ekiplerinin verdiği mücadeleleri ekrana getirecek.

İzleyiciler, ülkenin dört bir yanındaki kara, hava ve deniz kapılarında yasa dışı faaliyetlere karşı verilen amansız mücadeleye tanıklık ederken, en ön saflarda görev yapan ekiplerin operasyonlarına şahit olacak.

Program, yasaklı madde tacirlerinin akıl almaz yöntemlerinden tarihi eser kaçakçılarının gizli planlarına kadar, her türlü kaçakçılık girişiminin ortaya çıkarıldığını ve suçluların nasıl adalete teslim edildiğini gözler önüne serecek.

Çekimler geçen mart ayından itibaren İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Ambarlı Limanı, İstanbul Haydarpaşa Limanı, İstanbul Pendik Limanı, İstanbul Karaköy Limanı, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı, Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı, Gümrükler Muhafaza Köpek Eğitim Merkezi ve Gümrükler Muhafaza Komuta Kontrol Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Warner Bros. Discovery Türkiye ve ES Film ortak yapımı, 35 kişilik ekibin günün 24 saati boyunca gerçekleştirdiği çekimlerle hayata geçirildi.