Gümrük Kapılarında Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 525 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Kapıkule ve İpsala Gümrük kapılarında yapılan operasyonlarda toplam değeri 319 milyon 844 bin TL olan 525 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma Edirne ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülüyor.

Ticaret Bakanlığı, yapılan operasyonlara ilişkin yayımladığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Soruşturma, Edirne ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam etmektedir"

Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarına gelen tır cinsi iki araç şüpheli bulunarak takibe alındı. Gerçekleştirilen detaylı aramada, narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı kontroller neticesinde, araçların gizli bölmelerinde esrar cinsi uyuşturucu madde bulundu. Yürütülen operasyonlarla ilgili soruşturma, Edirne ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam etmektedir."

