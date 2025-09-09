Gümrük Kapılarında Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 2,7 Milyar TL Değerinde Ele Geçirildi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarda 2 milyar 741 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerince Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 2 milyar 741 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda; Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 700 kilogram, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 57 kilogram olmak üzere, toplamda 757 kilo likit metamfetamin cinsi uyuşturucu maddenin yakalandığı belirtildi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte; toplumumuzu bağımlılık tehlikesine sürüklemek isteyen suç şebekelerinin en büyük caydırıcı gücü olmaya devam etmektedir" denildi.