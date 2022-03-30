Gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üreten 2 kişiye gözaltı - Haberler

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Gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üreten 2 kişiye gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üreten 2 kişiye gözaltı

KAYSERİ'de, gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 5 ana kart, 25 ekran kartı, 5 güç kaynağı, 4 USB bellek, 4 ram, 1 cep telefonu ve 4 mining sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


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Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kripto, Güncel, Haberler

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