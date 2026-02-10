Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın Annesi Vefat Etti

Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefat ettiğini duyurdu. Federasyon, merhumeye rahmet dileyerek ailesine başsağlığı ifade etti.

(ANKARA)- Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefat ettiğini duyurdu. Federasyon'un konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Kaynak: ANKA / Güncel
