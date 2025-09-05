Gültekin Uysal'dan Sert Demokrasi Eleştirisi

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye'de demokrasinin geldiği noktayı eleştirerek, "Türkiye, artık kusurlu demokrasi bile değil; artık 3. Dünya demokrasisi! Tüm devlet gücü, sopa politikaları, medya propagandasına rağmen sandıktan bir daha başarı çıkaramayacağını gören Erdoğan, artık inanmadıkları demokrasiyi bile yok etme telaşında! Talimatlı yargı, Etkisiz TBMM ve keyfi yürütme üçgenine sıkışmış bir memleketiz" ifadelerini kaydetti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye, artık kusurlu demokrasi bile değil; artık 3. Dünya demokrasisi! Tüm devlet gücü, havuç/sopa politikaları, medya propagandasına rağmen sandıktan bir daha başarı çıkaramayacağını gören Erdoğan, artık inanmadıkları demokrasiyi bile yok etme telaşında! Talimatlı yargı, Etkisiz TBMM ve keyfi Yürütme üçgenine sıkışmış bir memleketiz!

Türk Demokrasisini, görece yine kısıtlı, Rekabete açık bir demokrasiden 3. Dünya ülkelerinde olduğu gibi tamamen sandıkta usulü tamamlama işlemine dönüşmüş göstermelik bir demokrasiye çevirmek istiyorlar! Özellikle 2007'den buyana ve vites büyütülmüş şekliyle 2024 Yerel Seçimleriyle birlikte ana muhalefet CHP'den başlayarak İktidarı değiştirme niyeti,amacı ve gücü olmayan bir muhalefet dizayn etmek için Yargı seferber edilmiş durumda! Bir de utanmadan 'Bağımsız Yargıya Güvenin' de diyebiliyorlar!

Türkiye'de cari Rejimin adı artık bir Anayasal Hukuk Devleti değil, 'majesteleri rejimi'dir artık."