Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu'na Destek: 'Chp Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Bu Teklifi ile Şimdi AKP'nin Elinden Bu Argümanı Aldı'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “AKP Genel Başkanı Erdoğan istiyor ki CHP başörtüsüne itiraz etsin ki seçimlerde kendisi suistimal edebilsin, ‘ben gidersem özgürlükler kısıtlanır’ diye propaganda yapabilsin! CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bu teklifi ile şimdi AKP’nin elinden bu argümanı aldı” açıklamasını yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "AKP Genel Başkanı Erdoğan istiyor ki CHP başörtüsüne itiraz etsin ki seçimlerde kendisi suistimal edebilsin, 'ben gidersem özgürlükler kısıtlanır' diye propaganda yapabilsin! CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bu teklifi ile şimdi AKP'nin elinden bu argümanı aldı" açıklamasını yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bu gece yaptığı; "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibari ile bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız" açıklamasına destek verdi.

Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun mesajını alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:

"AKP Genel Başkanı Erdoğan istiyor ki CHP başörtüsüne itiraz etsin ki seçimlerde kendisi suistimal edebilsin, 'ben gidersem özgürlükler kısıtlanır' diye propaganda yapabilsin! CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bu teklifi ile şimdi AKP'nin elinden bu argümanı aldı"