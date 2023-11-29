Gültekin Uysal'dan Erdoğan'a: "İktidarınızda 20 Adamız İşgal Edilmişken, İşgal Edilen Adalar Bir Taraftan Silahlandırılıp Bir Taraftan da Yerleşime...

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a; "İktidarınızda 20 adamız, kayalıklarımız işgal edilmişken, işgal edilen adalar bir taraftan silahlandırılıp bir taraftan da yerleşime açılırken siz buna miting meydanlarında 'eyyy' çekmekten başka ne yaptınız? Daha önce kinaye ile hatırlattığın İzmir’in 9 kilometre uzağında, Koyun Adası’nda 2004’ten beri Yunanistan askeri konuşlu! Bu durumda kazanan kim, kaybeden kim Sayın Erdoğan" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a; "İktidarınızda 20 adamız, kayalıklarımız işgal edilmişken, işgal edilen adalar bir taraftan silahlandırılıp bir taraftan da yerleşime açılırken siz buna miting meydanlarında 'eyyy' çekmekten başka ne yaptınız? Daha önce kinaye ile hatırlattığın İzmir'in 9 kilometre uzağında, Koyun Adası'nda 2004'ten beri Yunanistan askeri konuşlu! Bu durumda kazanan kim, kaybeden kim Sayın Erdoğan" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikayla ilgili sözlerini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretiyle ilgili sözlerini alıntılayan Uysal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl (Eylül 2022) Samsun'da Teknofest'te konuşan Erdoğan 'Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz' demiş, Adalarımızın işgal altında olduğunu kabul etmişti. Efes-2022 tatbikatı sırasında da Yunanistan'a hitaben 'Kendine gel. Türkiye, adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendine tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacaktır' demiş, Adaların silahlandırıldığını da kabul etmişti. Erdoğan, Aydın, Muğla ve İzmir il sınırları içinde Türkiye'ye ait 20 ada ve iki kayalığı işgal eden Yunanistan'a bugün grup toplantısında 'Yunanistan ile aşılmayacak sorunumuz yok' dedi ve ekledi 'Dış politikada dostlarımızın sayısını artırma, hasımlarımızın sayısını azaltma stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Biz diplomasiyi, bir tarafın kaybettiği, diğer tarafın kazandığı 0 toplamlı bir oyun olarak görmüyoruz. Kazan kazan ilkesinin hayat bulduğu önemli bir imkandır' demiş. Erdoğan'a soruyorum; İktidarınızda 20 adamız, kayalıklarımız işgal edilmişken, işgal edilen adalar bir taraftan silahlandırılıp bir taraftan da yerleşime açılırken siz buna miting meydanlarında 'eyyy' çekmekten başka ne yaptınız? Daha önce kinaye ile hatırlattığın İzmir'in 9 kilometre uzağında, Koyun Adası'nda 2004'ten beri Yunanistan askeri konuşlu! Bu durumda kazanan kim, kaybeden kim Sayın Erdoğan?"