Haberler

Gültekin Uysal'dan AKP'ye Sert Eleştiri: 'Sahte Demokratlık ve Rijakarlık'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasını eleştirerek, AKP'nin riyakarlığını ve demokratik hakların ihlalini kınadı.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP İstanbul İl Başkanlığının polis ablukasına alınmasına ilişkin, "Sahte demokrat AKP'nin riyakarlığının bütün çıplaklığıyla ifşa olduğu bir geceyi yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahte demokrat AKP'nin riyakarlığının bütün çıplaklığıyla ifşa olduğu bir geceyi yaşıyoruz. Temel hak ve hürriyetlerden yoksun bir demokrasi olmaz. İstanbul il Başkanlığına parti üyelerinin ve vatandaşların ulaşmasını kimsenin engellemeye hakkı yok. Bir parti devleti/devlet partisine dönüşmüş AKP/Erdoğan'ın keyfi rejiminin müsaade ettiği kadar demokrasiye, hak ve hukuka, özgürlüklere rıza göstermeyeceğiz. Ne kadar çabalasalarda Türkiye, 3. dünya ülke demokrasisi olmayacak!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pedri: Zor bir maç olacağını biliyorduk

Pedri: Zor bir maç olacağını biliyorduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.