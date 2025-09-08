Gültekin Uysal'dan AKP'ye Sert Eleştiri: 'Sahte Demokratlık ve Rijakarlık'

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP İstanbul İl Başkanlığının polis ablukasına alınmasına ilişkin, "Sahte demokrat AKP'nin riyakarlığının bütün çıplaklığıyla ifşa olduğu bir geceyi yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahte demokrat AKP'nin riyakarlığının bütün çıplaklığıyla ifşa olduğu bir geceyi yaşıyoruz. Temel hak ve hürriyetlerden yoksun bir demokrasi olmaz. İstanbul il Başkanlığına parti üyelerinin ve vatandaşların ulaşmasını kimsenin engellemeye hakkı yok. Bir parti devleti/devlet partisine dönüşmüş AKP/Erdoğan'ın keyfi rejiminin müsaade ettiği kadar demokrasiye, hak ve hukuka, özgürlüklere rıza göstermeyeceğiz. Ne kadar çabalasalarda Türkiye, 3. dünya ülke demokrasisi olmayacak!" ifadesini kullandı.