Gültekin Uysal: Anaların Evlatlarının Hatıralarının Korunmuyor Olmasının Acısıyla Yürekleri Kan Ağlıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "AKP iktidarı bugün MHP ile ikincisini ve daha onur kırıcısını sürdürdüğü çözüm sürecinin ilkinde 'Analar ağlamasın' demişti. Güya terör bitecek, başka analar, babalar evlatlarının arkasından ağlamayacaktı. Bugün şehit Mehmetçiklerimizin aileleri ile görüştük. Analar evlatlarına ağlıyorlardı, şimdi bir de evlatlarının hatıralarının, devletin onurunun, verdikleri oyların hakkının korunmuyor olmasının acısı ile yürekleri kan ağlıyor" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Adana Şehit Aileleri, Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Uysal, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Adana Şehit Aileleri, Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret ettik. AKP iktidarı bugün MHP ile ikincisini ve daha onur kırıcısını sürdürdüğü Çözüm Sürecinin ilkinde 'Analar ağlamasın' demişti. Güya terör bitecek, başka analar, babalar evlatlarının arkasından ağlamayacaktı. Bugün Şehit Mehmetçiklerimizin aileleri ile görüştük. Analar evlatlarına ağlıyorlardı, şimdi bir de evlatlarının hatıralarının, devletin onurunun, verdikleri oyların hakkının korunmuyor olmasının acısı ile yürekleri kan ağlıyor. Şehitlerimizin tabutlarına ellerini koyarak siyaset yapanlar, bugün de şehitlerimizin aziz hatırası çiğneyerek o şehitlerin katilinin ayağına gidiyor, muhatap alıyor."

