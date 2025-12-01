Gültekin Uysal: 'AKP Emekliye Kayıtsız Kaldı'

(ADANA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Hükümet, emekliyi enflasyona ezdirmemeyi vaat etti ama emekliyi açlık sınırının altına mahküm eden bir maaş düzeni yarattı. En düşük emekli maaşı sosyal devlet ilkesine aykırıdır ve iktidarın ekonomik yönetiminin en çarpıcı başarısızlığıdır. AKP iktidarı emekliyi bile isteye sefalete, yokluğa mahkum etti, ediyor. Bu açıdan bakınca AKP iktidarı emekliler konusunda aslında başarısız değil kayıtsız" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Adana'da Türkiye Emekliler Derneği Çukurova Şubesi'ni ziyaret etti. Gültekin, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"AKP hükümeti emeklilere kayıtsız! Adana'da Türkiye Emekliler Derneği Çukurova Şube Başkanlığı'nı ziyaret ettik. Hükümet, emekliyi enflasyona ezdirmemeyi vaat etti ama emekliyi açlık sınırının altına mahküm eden bir maaş düzeni yarattı. En düşük emekli maaşı sosyal devlet ilkesine aykırıdır ve iktidarın ekonomik yönetiminin en çarpıcı başarısızlığıdır. Gerçi başarısız olmak için denemek lazım! AKP iktidarı emekliyi bile isteye sefalete, yokluğa mahkum etti, ediyor. Bu açıdan bakınca AKP iktidarı emekliler konusunda aslında başarısız değil kayıtsız. Zaman zaman gelişmiş ülkelerdeki emekliler ile kıyaslanarak tatil bile yapamadıkları ifade edilen emeklilerimiz bırakın tatil yapmayı sağlık, barınma, beslenme gibi temel haklarına bile hakkıyla erişemiyor artık."